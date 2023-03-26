TRT Haber: Турция ожидает от своего парламента ратификацию заявки по членству Финляндии в НАТО

Анкара, , 02:40 — REGNUM Турецкое руководство ожидает, что Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрит протокол о ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс, передал телеканал TRT Haber со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что у Анкары нет «затруднений» с Хельсинки. Калын напомнил, что ранее парламентская комиссия по внешнеполитическим вопросам рассмотрела и приняла протокол, а после должна направить его в Генассамблею турецкого парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола объявил о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции, если Анкара заблокирует для Стокгольма путь в альянс.

21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в военный блок ожидается до парламентских выборов в Турции, которые назначены на середину мая 2023 года.