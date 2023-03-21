Хельсинки, , 17:10 — REGNUM НАТО ожидает, что Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса до парламентских выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 21 марта.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Столтенберг отметил, что окончательного решения о дате вступления Швеции в Североатлантический альянс на данный момент нет, но добавил, что её вступление в НАТО является приоритетным.

«Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов», — рассказал генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Накануне глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами заявил, что турецкие власти готовы одобрить заявку Швеции на вхождение королевства в Североатлантический альянс НАТО.