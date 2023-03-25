Донецк, , 20:15 — REGNUM Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Марьинском направлении, сообщает 25 марта РИА Новости.

Солдаты ВС России Mil.ru

Военнослужащие России вели огонь из автоматического гранатомета АГС. После пристрелочных залпов бойцы группы беспилотников провели корректировку, сообщив, сколько метров до цели не долетели снаряды, затем расчет АГС сделал поправки.

В материале говорится, что после двух пристрелочных залпов по цели нанесли повторный удар, в результате которого удалось поразить блиндаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные, бойцы батальона «Восток», находящиеся на угледарском направлении, остановили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, выдвигавшуюся для нападения на российские позиции. Группа украинских диверсантов предприняла попытку выйти в стык между расположением двух российских подразделений.