Угледар, ДНР, 25 марта 2023, 20:08 — REGNUM Бойцы батальона «Восток» Вооружённых сил РФ, находящиеся на угледарском направлении, остановили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, выдвигавшуюся для нападения на российские позиции. Об этом 25 марта сообщают «Известия».

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал журналистам боец с позывным «Гудвин», группа диверсантов пыталась выйти в стык между расположением двух российских подразделений, скрываясь в лесополосе. При удачном манёвре украинские диверсанты смогли бы зайти во фланг, но их заметили.

«Своевременно бойцами было выявлено передвижение ДРГ-группы противника. Соответственно применили артиллерийский огонь», — рассказал «Гудвин».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре Запорожской области выявили конспиративную квартиру украинских диверсантов. При её обыске нашли взрывчатку, патроны и форму ВСУ.