Jakarta Post: власти Бали депортируют двух граждан Польши, нарушивших «день тишины»

Бали, Индонезия, , 17:31 — REGNUM Двое граждан Польши в ближайшее время будут депортированы с Бали на нарушения «дня тишины» — государственного праздника Ньепи в Индонезии. Об этом в субботу, 25 марта, сообщила газета The Jakarta Post.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

Уточняется, что инцидент произошёл 22 марта. Офицеры службы безопасности, отвечающие за соблюдение в стане «дня тишины», попросили пару польских туристов покинуть пляж, так как праздник Ньепи предусматривает полный запрет на выход на улицу, в результате чего произошла словесная перепалка.

Ньепи — индуистский праздник, балийский «день тишины», который в основном отмечается на Бали (Индонезия). Является днём молчания, поста и медитации.

Ранее власти Индонезии в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государства депортировали со своей территории 13 россиян. Также сообщалось, что поведение российских граждан вызывает у местного населения недовольство, зафиксированы случаи обращения в полицию.