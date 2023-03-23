Detik: Жители Бали пожаловались на «маленькую Москву», заселенную туристами из России

Бали, Индонезия, , 17:23 — REGNUM Наплыв российских туристов на Бали сделал индонезийский остров похожим на «маленькую Москву». Поведение жителей России вызывает недовольство у местного населения тем, что они не считаются с нравами и обычаями островитян. Об этом пишет портал Detik.

По его данным, на россиян даже пожаловались в полицию. Так, обратились к властям с целью призвать туристов из России к порядку жители округа Южная Кута.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«Признаки существования «маленькой Москвы» действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе», — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунги И Ньомана Сувенди.

Он отметил, что в настоящее время по жалобе местных жителей организована совместная с миграционными службами проверка.

В свою очередь российский гражданин Антон Занимонец поделился, чем занимаются россияне на Бали. По его словам, их длительное пребывание здесь связано с предоставлением услуг в сфере маркетинга в соцсетях в интересах российских компаний, а также услуг парикмахеров, персональных тренеров и массажистов.

Ранее сообщалось, что правительство провинции Бали рассчитывает, что в 2023 году поток туристов на остров восстановится до допандемийного уровня. Сейчас оно не превышает 60% показателя 2019 года.