С Бали депортировали несколько десятков иностранных туристов, включая россиян

Бали, Индонезия, , 18:20 — REGNUM Власти Индонезии депортировали иностранных туристов с острова Бали, включая 13 россиян, в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу отделения Минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Минюста, 47 иностранных граждан депортировали за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство.

«Если кто-то не носит шлем, нужно ли его депортировать? Если один и тот же иностранец продолжает это делать, то возможно», — пояснил глава регионального отделения Минюста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии из-за резонансных ДТП с их участием туристов запретили иностранцам арендовать на Бали мотоциклы В связи с этим губернатор Бали обратился в МИД и Минюст Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений. Кроме того, губернатор острова призвал ограничить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.