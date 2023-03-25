Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими военными Сватово в ЛНР

Сватово, ЛНР, , 17:07 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) город Сватово подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 25 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что огонь вёлся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено две ракеты.

«В результате обстрела населённого пункта Сватово […] погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале представительства.

Также опубликованы кадры с последствиями обстрела. Разрушен один жилой дом, ещё шесть домов повреждено. Момент обстрела жилых домов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные открыли огонь по городу Сватово 25 марта в 07:15 (совпадает с мск). В тот же день из реактивной артиллерии ВСУ обстреляли Макеевку Донецкой Народной Республики.