Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS

Луганск, , 10:31 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли город Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 25 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Сватово со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 07:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибла одна мирная жительница. Также получили повреждения 22 домостроения в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.