Вооружённые силы Украины обстреляли город Макеевку в ДНР из реактивной артиллерии

Макеевка, ДНР, , 10:51 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку Донецкой Народной Республики из реактивной артиллерии. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Реактивная артиллерия ВСУ Смерч Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённые формирования Украины — ред.] по направлению: н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Горняцкий район)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что факт обстрела в указанном направлении зафиксирован в 09:00 по местному времени. Всего было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее сообщалось, что город Сватово Луганской Народной Республики попал под обстрел со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли населенный пункт, выпустив две ракеты из установки РСЗО M142 HIMARS производства США.