Экс-президент Франции Олланд: Путин до начала СВО верил в мягкую реакцию Запада

Париж, , 15:39 — REGNUM Россия была уверена, что на спецоперацию на Украине будет мягкая реакция. Об этом заявил бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Франсуа Олланд © Vincent Isore/Global Look Press

По словам политика, Франция и Германия старались предотвратить начало СВО на Украине, но этого сделать не удалось, так как российский президент Владимир Путин до начала спецоперации якобы не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада.

Французский политик считает, что западные страны не поняли намерений российского лидера, который якобы считал, что разногласия внутри ЕС и политическая слабость союза приведут к мягкой реакции. По его мнению, власти Германии полагали, что «удержат Путина от военных действий». Во Франции также проявили снисходительность. Некоторые, как сказал французский политик, считали, что Россия решилась на военные действия, потому что Запад недостаточно разговаривал с ней, не интегрировал в процессы принятия решений и игнорировал выдающееся положение страны.

«Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории», — добавил Олланд, имея в виду поставки энергоресурсов.

Экс-президент Франции предположил, что российский президент рассчитывает на увеличение усталости на Западе от поддержки Украины.

«Он [Путин] радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек», — добавил Олланд.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший украинский лидер Петр Порошенко признались, что Киев и Запад не собирались исполнять Минские соглашения и что переговоры велись ради того, чтобы дать Украине время приготовиться к военным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с западными странами и в течение многих лет предлагала работать над совместной системой безопасности. По словам главы государства, западные лидеры не ответили на это предложение, «тянули время и занимались крючкотворством», готовя за спиной России совсем иной сценарий.