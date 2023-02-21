Путин напомнил, что Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом

Москва, , 12:21 — REGNUM Россия была открыта к конструктивному диалогу с западными странами и в течение многих лет предлагала работать над совместной системой безопасности, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Западные лидеры не ответили на это предложение, они «тянули время и занимались крючкотворством», отметил президент.

За спиной России готовился совсем иной сценарий, нежели тот, что обсуждался в ходе переговоров, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший украинский лидер Петр Порошенко признались, что Киев и Запад не собирались исполнять Минские соглашения и что переговоры велись ради того, чтобы дать Украине время приготовиться к войне.