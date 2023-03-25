Москва, 25 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Бизнесмен Дмитрий Красногорский, который проходит фигурантом по уголовному делу о коррупции высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС), сам ранее работал в этой системе. Об этом 25 марта сообщает Telegram-канал «112».

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным канала, в начале 2000-х годов Красногорский начинал работу на Щёлковской таможне в Московской области.

«А после его перевели в Центральное таможенное управление, где он мог познакомиться с генералом Александром Бегловом (замначальника ЦТУ)», ― указывает «112».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве.

Уточняется, что их задержали при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Уточняется, что эти деньги подозреваемым намеревались передать два предпринимателя, один из них, предположительно, является бывшим сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни.

В настоящее время Басманный суд Москвы арестовал генерала и полковника ФТС. Для бизнесмена Дмитрия Красногорского, который, по данным следствия, передавал им взятку, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.