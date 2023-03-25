Москва, 25 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Риск ядерной войны снизился после визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта, считает верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Petrov Sergey/Global Look Press Си Цзиньпин

«Важно отметить, что поездка Си Цзиньпина в Россию снизила вероятность применения ядерного оружия», — приводит слова Борреля издание Financial Times.

По мнению Борреля, глава китайского государства дал понять президенту Владимиру Путину, что применение ядерного оружия является недопустимым. Это является одним из пунктов предложенного министерством иностранных дел Китая плана по мирному урегулированию «украинского кризиса».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе интервью журналистам 22 марта заявил, что каждый день поставок западного оружия Вооружённым силам Украины «приближает ядерный апокалипсис».