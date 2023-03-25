Берлин, 25 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Импортируемый Германией американский сжиженный природный газ оказался дороже того, что поставляла ранее Россия. К тому же он гораздо худшего качества, чем российский. Об этом заявил 24 марта депутат бундестага Андрей Хунко в интервью китайской газете Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как отметил политик, диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым в ФРГ поступал газ из России, больше не даёт возможности получать его, а тот, что привозят из США, «намного дороже и хуже с точки зрения экологии». Однако у Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, страна теперь зависит от США.

«Через два трубопровода в Германию поступал недорогой природный газ из РФ. Однако из-за диверсии такой возможности больше нет», — заявил депутат.

Страны Европы заявили о намерении снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне начала спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, диверсии на «Северных потоках», совершенные в сентябре 2022 года, привели к тому, что Евросоюз стал недополучать большое количество голубого топлива из РФ. ЕС стал вынужден покупать газ у США. Однако о его высокой стоимости еще осенью 2022 года заявляли многие политики и эксперты на Западе. В частности, 5 октября федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил в высоких ценах на сжиженный природный газ недобросовестных поставщиков в Евросоюзе и США.

При этом Вашингтону оказались выгодны взрывы «Северных потоков». Так, в 2022 году Евросоюз закупил в США 52 млрд кубометров сжиженного природного газа, что в два с лишним раза превышает показатель закупленного СПГ за предыдущий год.