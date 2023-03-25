Москва, , 12:53 — REGNUM Смешанная, контрактно-призывная армия, численность которой составит не менее 1,5 млн человек, необходима сегодня России. Такие Вооружённые силы будут соответствующими потребностям страны. Об этом 25 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил политик, призывно-контрактная армия соответствует потребностям страны, однако в настоящее время её численность недостаточна.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте», ― сказал он.

Также Медведев указал, что приводящаяся в данный спецоперация по денацификации на Украине оказала серьёзное влияние на подходы к формированию Вооружённых сил РФ, так как сила армии проверяется в ходе боевых действий.

«Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены ― это не менее 1,5 млн человек», ― добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость увеличить численность Вооружённых сил России до 1,5 млн человек. Он уточнил, что в это число должны войти 670 тысяч контрактников.

Также глава Минобороны указал, что число контрактников в Вооружённых силах РФ необходимо увеличить до 521 тысячи. Он отметил, что это необходимо сделать с учётом замены в войсках мобилизованных граждан.