Москва, , 13:28 — REGNUM В России нет тенденции изъятия книг авторов, которые критически настроены к власти. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал новости об исчезновении с театральных афиш имени писателя Бориса Акунина.

«Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что книги продаются, [критически настроенных] писателей в том числе. Что там убирается с полок — нужно в каждом конкретном случае спросить», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что общей тенденции не фиксируется, её не может быть.