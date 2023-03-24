Москва, , 19:04 — REGNUM Сделка по приобретению фабрики IKEA в Новгородской области закрыта. Последнюю производственную площадку шведской компании приобрёл совладелец петербургской Stolex Вадим Осипов.

Магазин IKEA Анна Рыжкова © ИА REGNUM©

«Да, сделка закрыта. Это подтверждает новый владелец Вадим Осипов», — сообщили корреспонденту РИА Новости в компании.

Подробности сделки в Stolex не разглашают.

Два других бывших завода IKEA в Тихвине и Кирове достались лесопромышленной компании из Коми «Лузалес».

Как отмечает газета «Коммерсантъ», общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд рублей — на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы. Фабриками интересовались и крупные компании из других отраслей, но некоторые из них не стали покупать предприятия из-за отказа IKEA передавать права на производимую в России мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля стало известно, что шведская компания Ingka Group, которая является владельцем сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, а также торговых центров «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. По подсчётам «INFOLine-Аналитики», общая площадь принадлежащих компании торговых центров составляет 2,3 млн кв. м, а арендные площади составляют 1,8 млн кв. м.

В марте 2022 года шведская компания IKEA сообщила о приостановке продаж в России, а в июне — о сокращении персонала и продаже фабрик.

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