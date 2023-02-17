РБК: владелец «Меги» и IKEA хочет продать недвижимость в России

Москва, , 08:13 — REGNUM Шведская компания Ingka Group, которая является владельцем сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA, а также торговых центров «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Вывеска закрытого магазина IKEA © Александр Демьянчук/ТАСС

По информации журналистов, компания Ingka является крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Так, по подсчётам «INFOLine-Аналитики», общая площадь принадлежащих компании торговых центров составляет 2,3 млн кв. м, а арендные площади составляют 1,8 млн кв. м.

По информации журналистов, компания ведет поиски покупателя на всю свою недвижимость в России, при этом окончательное решение о продаже данных активов еще не было принято. В пресс-службе компании Ingka Centers, которая является подразделением Ingka Group, управляющей торговыми центрами, журналистам сообщили, что не комментируют рыночные слухи.