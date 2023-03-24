Париж, 24 марта, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Магазины Leroy Merlin, присутствующие на российском рынке, компания Adeo (владелец бренда) решила продать, говорится в опубликованном 24 марта заявлении.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

Компания Adeo в своём заявлении поясняет, что магазинами будет владеть местный менеджмент. Такая схема позволит сохранить рабочие места 45 тысячам сотрудников.

Французская компания подчеркнула, что работала в России более 18 лет. Процесс передачи прав собственности был начат ещё в прошлом году.

«Сделка будет подлежать одобрению соответствующими органами власти в России, — заявили в компании. — На протяжении всего процесса приоритетом Adeo является ответственное отношение ко всем сотрудникам».

На российском рынке Leroy Merlin, специализирующаяся на розничной торговле стройматериалами, работает с 2004 года. На фоне санкций многие западные компании отказались вести бизнес в России, тогда как Leroy Merlin собиралась продолжать работу в РФ.

На фоне западных санкций в России прекратили работу магазины IKEA. Однако в этом случае многие сотрудники лишились работы. В середине октября прошлого года под сокращение попали десять тысяч человек.

Уход с российского рынка западных компаний не превратился для России в большую проблему, заявил президент Владимир Путин. Импортные товары зачастую успешно заменяются российскими, ведь бизнес в стране только окреп с введением санкций.