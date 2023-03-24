Москва, 24 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Действия властей США привели к тому, что экономика страны может не выдержать накопившихся проблем. Об этом 24 марта в своём Telegram-канале заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

«Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов», — написал он.

По мнению Дерипаски, в США больше не смогут «на халяву» напечатать больше денег. Он отметил, что в Конгрессе идут споры о том, как поднять потолок госдолга, но так, чтобы было незаметно.

«Тут ещё и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — добавил Дерипаска.

Ранее обозреватель New York Post Джей Ньюман сообщил, что отказ России и ряда стран от использования долларов США в международных расчётах привел к тому, что американская Федеральная резервная система (ФРС) скоро не сможет печатать деньги в неограниченных объёмах. Он считает, что это будет сильным ударом по позиции США в мире.

При этом после банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank в США начался банковский кризис. Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд спрогнозировал банкротство не менее 50 американских банков.