NYP: антироссийские санкции приближают конец эпохи, когда США могли неограниченно печатать доллары

Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Страны мира отказываются от расчётов в долларах из-за антироссийских санкций, тем самым лишая США международного влияния. Такое мнение высказал обозреватель New York Post Джей Ньюман.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу», — отметил он.

По мнению обозревателя, снижение количества долларовых расчётов приведёт к удорожанию товаров, закупаемых Штатами из-за границы. Журналист подчеркнул, что на другие валюты для сделок уже переходят более ста стран, не поддержавших санкции против РФ. Государства объединяются в экономические партнёрства, и это показывает, что заявления об отсутствии альтернативы доллару не имели под собой почвы и не оправдываются.

Ньюман предрёк снижение спроса на американскую валюту, а затем и падение её стоимости. Эти изменения в свою очередь повлекут за собой удорожание товаров в США, уверен журналист. Страна может оказаться в долговой яме и власти будут вынуждены наводить порядок в экономике, также говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что превышающий 120% от ВВП государственный долг страны является главной угрозой для неё. Сложившаяся ситуация может помешать развитию страны, так как госдолг сейчас выше, чем когда-либо за всю историю США, констатировал он.