Бывший вице-президент Lehman Brothers Макдональд допустил банкротство еще 50 банков в США

Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Соединенные Штаты могут столкнуться с банкротством еще не менее 50 банков, пока американские власти не решат структурные проблемы в экономике, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Власти, скорее всего, будут вынуждены как-то ввести большее удержание (средств на счетах, значительно превышающее депозиты в $250 тысяч», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что сложившаяся ситуация в банковской системе США имеет сходство с крахом Lehman Brothers, обанкротившемся в 2008 году, из-за чего в мире начался финансовый кризис. Макдональд полагает, что американские региональные банки потеряют «сотни миллиардов долларов», которые уйдут крупным организациям, а после в казначейские облигации.

Экономист выразил мнение, что власти США должны будут увеличить гарантии по депозитам, чтобы бороться с оттоком средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс Соединенных Штатов повысить потолок государственного долга без каких-либо условий, чтобы избежать финансового кризиса в стране. Она также отметила, что идея очередности платежей является, по сути, тем же дефолтом.