Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» рассматривалась Вашингтоном более чем за полгода до произошедших диверсий. С таким утверждением в интервью китайской газете China Daily выступил американский журналист Сеймур Херш, который ранее провёл собственное расследование терактов на газопроводах.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, этот вопрос обсуждался ещё в конце 2021 года. Он указал, что уже в то время советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями.

«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента [США Джо] Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — пояснил Херш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» была одной из тем обсуждения канцлера Германии Олафа Шольца во время его поездки в США.

В свою очередь турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир считает, что Берлин утаивает доказательства участия Соединённых Штатов Америки в диверсиях на газопроводах. По его мнению, президент США Джо Байден мог передать Шольцу документы, в которых рассказывается о произошедших терактах. Однако, что именно было в этих материалах и что Вашингтон пообещал Берлину, неизвестно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни одно из федеральных ведомств США непричастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».