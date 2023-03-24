Херш: США рассматривали возможность подрыва «СП» ещё в 2021 году
Вашингтон, 24 марта 2023, 14:53 — REGNUM Возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» рассматривалась Вашингтоном более чем за полгода до произошедших диверсий. С таким утверждением в интервью китайской газете China Daily выступил американский журналист Сеймур Херш, который ранее провёл собственное расследование терактов на газопроводах.
По его словам, этот вопрос обсуждался ещё в конце 2021 года. Он указал, что уже в то время советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями.
«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента [США Джо] Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — пояснил Херш.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» была одной из тем обсуждения канцлера Германии Олафа Шольца во время его поездки в США.
В свою очередь турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир считает, что Берлин утаивает доказательства участия Соединённых Штатов Америки в диверсиях на газопроводах. По его мнению, президент США Джо Байден мог передать Шольцу документы, в которых рассказывается о произошедших терактах. Однако, что именно было в этих материалах и что Вашингтон пообещал Берлину, неизвестно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни одно из федеральных ведомств США непричастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».