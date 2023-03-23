Госсекретарь США Блинкен: США непричастно к диверсиям на «Северных потоках»

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Ни одно из федеральных ведомств США непричастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил 23 марта в своём выступлении в комитете по международным делам палаты представителей США госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ответ на просьбу одного из конгрессменов подтвердить непричастность федеральных американских ведомств к диверсиям на «Северных потоках» Блинкен ответил: «Да, это так».

С опровержениями своей причастности к подрыву «Северных потоков» в США выступали неоднократно. Так, в феврале 2023 года об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

При этом ранее американский журналист Сеймур Херш в своём расследовании причин взрывов на российских газопроводах заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» бомбу, которая была приведена в действие дистанционно 8 октября.

Взрывы на российских газопроводах в России назвали терактом. Так, президент России Владимир Путин заявил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.

О том, что США «есть что скрывать» в вопросе о диверсии на «Северных потоках», также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытку Вашингтона заблокировать российскую резолюцию, представленную на рассмотрение Совбеза ООН, в которой генсека организации просят «организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов».