Москва, 24 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Применение войсками НАТО снарядов с обеднённым ураном показало, что такие боеприпасы при использовании образуют пылевое облако урана-238 и его оксидов. Об этом говорится в докладе, обнародованном 24 марта Министерством обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Основная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли», — говорится в документе.

Отмечается, что такая пыль может вызвать серьёзные патологии в организме. От частиц урана исходит альфа-излучение. Если они оседают в дыхательных путях, лёгких, пищеводе, то это провоцирует онкологические заболевания.

«Накапливаясь в почках, костной ткани и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов», — сообщили в Минобороны.

По данным министерства, в Ираке в 2005 году отметили, что после применения в 2003 году войсками НАТО снарядов с обеднённым ураном в стране заболеваемость раком выросла с 40 до 1600 на 100 тыс. населения.

В докладе отмечается, что применение снарядов с урановым стержнем опасно и для тех, кто их использует. Это показали исследования здоровья участвовавших в войне с Ираком итальянских военнослужащих. У 4095 военных развились онкозаболевания, из которых 8% завершились летально.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном сообщила в начале недели замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. На это остро отреагировали в Москве, отметив, что радиоактивные снаряды нанесут вред в том числе и окружающей среде.

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно будет отвечать на это. Учитывая вред, который снаряды с ураном могут принести в первую очередь украинской стороне, российский лидер назвал решение Лондона подтверждением на деле планов Запада «воевать с Россией до последнего украинца».