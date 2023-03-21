Путин предупредил о реакции России на поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном

Москва, , 18:51 — REGNUM Российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном. Об этом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций стран в расширенном составе заявил российский лидер Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», ― указал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что боеприпасы с обеднённым ураном наносят вред не только тем, против кого их применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания. Дипломат также задалась вопросом, когда жители Украины поймут опасность для себя от действий Запада.