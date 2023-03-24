Москва, 24 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Лабораторные исследования не подтвердили, что поступившие в медучреждение в Московской области приезжие из Чувашии заражены сибирской язвой, сообщили 24 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

Максим Блинов/РИА Новости Анализ крови

«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель этого заболевания не выявлен», — сообщили в ведомстве.

В Чувашии были зарегистрированы два случая заражения сибирской язвой. В регионе возбудили уголовное дело о нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.

Заражение сибирской язвой произошло в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Старое Акташево. На мясо был забит заражённый сибирской язвой бычок. Хозяин животного не делал ему прививки и не показывал ветеринару.

После того как двое приехавших из Чувашии в Московскую область были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, образцы их биоматериалов направили на анализы. Роспотребнадзор исключил вероятность эпидемии сибирской язвы.