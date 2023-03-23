В Московской области выявили второй случай подозрения на заболевание сибирской язвой

Москва, , 11:53 — REGNUM В одной из больниц Московской области находятся два пациента с подозрением на заражение сибирской язвой, предварительные анализы не подтверждают у них наличие этого заболевания. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сибирская язва

«На данный момент в медорганизации, подведомственной Минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что оба пациента были переведены в изолированный бокс для исключения контактов и им был проведён комплекс медицинских исследований, в том числе были взяты необходимые анализы, которые направили в лабораторию для установки диагноза.

«Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта подмосковное управление Роспотребнадзора сообщило, что пациент, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, был госпитализирован в Московской области. Гражданин прибыл на территорию области из Чувашии, где ранее было выявлено несколько случаев заражения.