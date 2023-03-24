Москва, 24 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. От «рейдерских наскоков» США и их сателлитов на данный момент в мире не застрахован никто. Об этом 24 марта написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для общественно-политического журнала «Разведчик».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В целом сегодня никто не застрахован от рейдерских, бандитских «наскоков» американцев и их натовских сателлитов», — написал он в своём материале.

Глава МИД уточнил, что также, кроме России, угрозы и шантаж со стороны Вашингтона и его сателлитов звучат в адрес многих других стран.

При этом Лавров отметил, что ситуация на Украине и вокруг этого конфликта является только одним проявлением масштабной коллизии, которая связана с попытками узкой группы государств коллективного Запада обеспечить себе господство в мире «и обратить вспять объективный процесс становления многополярной архитектуры».

«Продекларирована стратегическая задача системного сдерживания Китая, в том числе в рамках так называемых индо-тихоокеанских стратегий. Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, включая братскую нам Белоруссию. Не отменена многолетняя торгово-экономическая блокада Кубы. Примеров — множество», — указал он.

Также министр иностранных дел добавил, что США и их сателлиты действуют «в худших колониальных традициях» и пытаются поделить страны мира на «демократии» и «авторитарные режимы».

«А если называть вещи своими именами, то на избранных, обладающих некоей «исключительностью», и всех остальных, которые обязаны следовать в русле интересов «золотого миллиарда». Квинтэссенцией этой циничной философии стало откровенно расистское высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «Европа — это райский сад, а остальной мир — джунгли». «Сказал «по Фрейду». Естество своё берёт», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров написал, что полное фиаско терпят попытки Соединённых Штатов Америки и Европейского союза изолировать Россию и превратить в «изгоя». Современный мир и глобален, и многополярен.