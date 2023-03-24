Медведев заявил, что покинувшие Россию артисты «там никому не нужны»

Москва, , 11:23 — REGNUM За рубежом уехавшие из России артисты не соберут аудитории, они никому не интересны за границей, заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Медведева, сбежавшие из России «больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться». Потому что аудитории у этих артистов за рубежом нет.

«Ну, кому они там нужны, наши исполнители? — отмечает Медведев. — Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать».

Он добавил, что выступать перед 15 зрителями, даже учитывая возможности интернета, социальных сетей — это совсем не то, чем когда артист включён в живое общение. Не получится даже создать какую-то песню, которая «без раскрутки и человеческого контакта будет очень долго держаться в хит-параде», считает Медведев.

Ряд деятелей российского шоу-бизнеса покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Многие из уехавших в резкой форме выражают недовольство СВО, однако у российской аудитории такая позиция не находит сочувствия.

Одним из скандальных заявлений подобного рода стало выступление Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на концерте в Израиле. Свою шутку он посвятил певцу Филиппу Киркорову, которого нужно отправить на фронт, а также телеведущей Ольге Скабеевой.