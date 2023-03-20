* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В США Галкин* предложил отправить Киркорова в зону СВО

Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во время своего выступления в США предложил отправить российского певца Филиппа Киркорова в зону специальной военной операции, пишет портал «Слово и дело».

Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Цитата из видео «Максим Галкин, Хайфа 15.06.2022»

Во время выступления Галкин прокомментировал высказывание телеведущей Ангелины Вовк, которая заявила, что готова вместе с Хрюшей и Степашкой отправиться на фронт, чтобы воззвать к добрым чувствам противника. По мнению шоумена, в зону СВО нужно отправить Киркорова после появившегося в сети ролика, где Филипп Киркоров предстал в колготках.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено!» — сказал уехавший из РФ юморист.

Российский певец Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на высказывание шоумена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король эстрады Филипп Киркоров заявил, что пожалел о совместных съемках с президентом Украины Владимиром Зеленским в фильме «Любовь в большом городе». В январе российский певец также прокомментировал внесение его в санкционный список Киева и опубликовал видеоклип на свою песню «Просто подари», в одном из эпизодов которого он даёт подзатыльник Зеленскому.