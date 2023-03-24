Медведев: Россия воюет не с Украиной, а с армией НАТО

Москва, , 09:38 — REGNUM В вооружённом конфликте на Украине российские войска фактически противостоят огромной армии НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте».

Полигон НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Медведева, нет сомнений, что Россия «воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом — наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО».

Он пояснил, что хотя участие натовцев — это «гибридный конфликт», но в альянсе своей роли «уже не скрывают». Не говоря о том, что страны НАТО поставляют Киеву «технику, средства поражения и деньги», добавил Медведев.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что российская армия на Украине не воюет с украинским народом. По его словам, Украина находится фактически под оккупацией Запада как в политическом, так и в военном, и в экономическом смысле.