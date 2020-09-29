24 Марта
 
7:45

Мобилизованный военнослужащий с позывным «Крот» был призван из Ростовской области. Несколько лет назад он служил в 51-м Тульском воздушно-десантном полку. В настоящее время «Крот» в составе экипажа боевой машины бьет противника на Донецком направлении. Сам он – командир самоходного орудия. Его товарищи – мехвод и наводчик. Недавно, согласно графику, «Крот» смог отдохнуть от тяжелых боевых будней: «Мне повезло я попал на 23 февраля в отпуск. В кругу семьи отмечал праздник», – говорит военнослужащий.

Но даже на отдыхе в глубоком тылу он думал о своем личном составе: «Экипаж уже как семья, и поэтому, находясь там, я все равно переживал тут за свою семью».

«Крот» уверен в Победе, несмотря даже на то, с каким сильным противником приходится воевать: «Боремся, в моем понимании, с коллективным Западом», – говорит российский военнослужащий.

7:40

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони истерично доказывала одному из итальянских депутатов, что мирные переговоры по Украине — это плохо.

«Остановитесь!» — призвала депутат итальянские власти, требуя прекратить вооружать Киев.

«Требование мирных переговоров в нынешних условиях не что иное, как пропаганда», — ответила Мелони.

7:29

Цитата издания The Guardian.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он назвал боевые действия на Украине «войной на истощение».

7:26

ВСУ, на самом деле, состоят из необученных новобранцев, которых командиры отправляют в бой и устраивают им репрессии за дезертирство. Данный факт возмутил депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли.

«Командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии», — сообщает политик.

По мнению евродепутата, Запад должен прекратить вооружать Украину и пойти на диалог и примирение.

7:10

Исследование показало, что поляки хуже всего относятся к россиянам

Поляки хуже всего относятся к россиянам, а лучше всего — к американцам. Об этом свидетельствует опрос жителей Польши, проведённый лабораторией CBOS.

7:08

Подоляк признался в сложностях организации беседы лидеров Украины и КНР

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином планируется, но имеются определённые сложности в его организации. Такое заявление сделал 23 марта советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

7:07

Глава Еврокомиссии рассказала о мерах, включённых в 11-й пакет санкций

Новый, 11-й по счёту пакет антироссийских санкций будет включать меры, противодействующие обходу уже действующих ограничений. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

7:04

В Москве заочно арестовали целую группу граждан Украины. Они являются фигурантами громкого уголовного дела, которое ведут сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР.

По версии следствия, фигуранты, сотрудники главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, руководили преступным сообществом, которое похищало в России добровольцев, воевавших в Донбассе и, вколов седативные препараты, пыталось их вывезти в соседнюю страну.

7:04

Зеленский указал союзникам на отсутствие успехов в поддержке Киева

Отсутствие достижений в поддержке Киева и промедление при принятии ключевых для страны решений отметил президент Украины Владимир Зеленский.

В доказательство своих слов Зеленский привёл пять примеров. Он напомнил про значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения касательно поставок Киеву современных истребителей, при введении новых антироссийских санкционных мер, при проведении саммита, посвящённого «формуле мира», а также в вопросе евроинтеграции Украины.

7:01

ВС РФ проинформировали о планирующемся наступлении войск ВСУ на Белгород и Крым: главный удар украинские силы и их союзники планируют на апрель. В «Национальной службе новостей» уточнили, что кроме вышеуказанных территорий могут быть атакованы территории, прилегающие к Крымскому полуострову, центральные районы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Артемовск в ДНР.

6:58

Парламент Швеции одобрил отправку Украине САУ Archer и танков Leopard 2. Согласно принятому парламентом решению, правительство Швеции может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 6,2 млрд крон (554 млн евро).

6:56

Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО по уничтожению объектов и замаскированных позиций ВСУ в зоне спецоперации.

В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Артиллерийские подразделения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, используя тактику частых смен огневых позиций. Реактивную залповую артиллерию также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления противника.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают расчеты БпЛА. Расчеты «Градов» находятся на круглосуточном дежурстве. Нередко приходится работать в условиях контрбатарейной борьбы.

6:53

Главное о специальной военной операции за 23 марта 2023 года.

  • Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил медаль «За храбрость».

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

  • Минобороны совместно с РЖД запустило для участников СВО и членов их семей новый круизный поезд «Волжский вояж».

  • Командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя Российской Федерации майора Михаила Абраменко.