Вашингтон, 23 марта, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Предоставление Турции модернизированных американских истребителей F-16 будет способствовать укреплению НАТО в целом. Об этом 23 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы считаем, что это представляет важность для НАТО, для всего Альянса», — сказал Блинкен.

Он отметил, что кроме модернизированных F-16 нужно отправить в Турцию пакеты помощи, чтобы там могли модернизировать полученные ранее самолёты. При этом он не стал говорить, возможно ли в будущем, чтобы Анкаре передали истребители F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, США исключили Турцию из проекта, предусматривающего поставки F-35 в ряд стран НАТО. Поводом для этого стало то, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. При этом турецкая сторона уже перевела в счёт будущих поставок $1,4 млрд, которые не получила назад.

12 марта глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение Анкары из программы было «аморальным» и «незаконным». По словам министра, обсуждение вопроса возвращения денег продолжается.