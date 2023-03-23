Захарова посоветовала назвавшему идиотом перехватившего дрон США лётчика из РФ Кирби беречь нервырвы

Москва, , 16:21 — REGNUM Официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала представителю американского Совета национальной безопасности Джону Кирби, ранее назвавшему сбившего беспилотник США MQ-9 над Чёрным морем российского лётчика идиотом, держать себя в руках и беречь нервы. Она написала об этом 23 марта в своём Telegram-канале.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь», — отметила она в своём сообщении.

Также Захарова задала Кирби вопрос, как в Совете национальной безопасности США называют сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Отметим, Хантер Байден является в Соединённых Штатах Америки фигурантом многих скандалов, связанных с коррупцией, наркотиками и проституцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил награды пилотам Су-27, перехватившим американский дрон MQ-9 над Чёрным морем. За отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район временного режима использования воздушного пространства лётчики были награждены орденами Мужества.