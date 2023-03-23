Президента Франции Макрона обезглавили на обложке журнала Charlie Hebdo

Париж, , 15:46 — REGNUM Французский еженедельник Charlie Hebdo вышел с обложкой, на которой президент Франции Эммануэль Макрон оказался обезглавлен.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может ли он потерять голову?» — с таким заголовком вышел журнал 22 марта.

Выбор именно этой карикатуры обусловлен настроением французского общества, которое формируется на фоне неудачных действий правительства Франции. Авторы карикатуры сделали отсылку к бесславному концу Людовика XVI, казненного на гильотине.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции усиливается волна протестов против принятия пенсионной реформы. Массовые демонстрации, беспорядки и столкновения с полицией начались в стране на минувшей неделе после принятия реформы без голосования в парламенте страны. 21 марта в Париже задержали более 170 протестующих. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, а также отмену разного рода специальных пенсионных режимов.

Издание Charlie Hebdo известно своими сомнительными карикатурами на актуальные события. В частности, из-за карикатур на пророка Мухаммеда редакция издания подверглась вооруженному нападению. Тогда погибли 12 человек.