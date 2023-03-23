Захарова: Россия примет ответные меры в случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям ЕС

Москва, , 13:36 — REGNUM Российская Федерации вынуждена будет принять соответствующие меры в случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом 23 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя высказывание министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску, который заявил, что республика планирует в ближайшее время присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, введённым Евросоюзом в отношении некоторых граждан России, Захарова отметила, что эти шаги не останутся без соответствующей реакции.

«Если и когда официальный Кишинев присоединится к этим ограничениям, мы будем вынуждены принимать адекватные ответные меры по отношению к молдавской стороне», — заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что эти меры станут вынужденным ответом на недружественные шаги Молдавии.

Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил о намерении ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России.