Кишинёв, , 17:03 — REGNUM Молдавия намерена ввести санкционные меры в отношении 25 граждан России, заявил 19 марта глава министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.

Николай Попеску Mfa.gov.md

По его словам, Молдавия постепенно присоединяется к санкциям против России, которые ранее ввёл Евросоюз.

«Через несколько недель правительство введет санкционные меры в отношении 25 граждан России», — сказал он в интервью местным СМИ.

Попеску уточнил, что речь идёт преимущественно о запрете на въезд в страну, а также о замораживании банковских счетов или активов лиц, которые причастны к конфликту на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по чрезвычайной ситуации в Молдавии отозвала лицензии у телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV за то, что телеканалы якобы «неверно отражали события, происходящие в стране и на Украине». Лицензии были приостановлены с 19 декабря до окончания режима ЧС, который действует в Молдавии уже больше года.

Президент страны Майя Санду поддержала такое решение комиссии, заявив, что защита национального информационного пространства является «важным шагом по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции».