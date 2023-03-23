Москва, 23 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российский военно-промышленный комплекс способен противопоставить отечественные вооружения американским РСЗО M142 HIMARS.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Всё время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — сказал Медведев в интервью российским СМИ 23 марта.

Политик добавил, что российский ВПК продолжает реализацию проектов про производству и поставкам новейших разработок в сфере реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Ранее министерство обороны Соединённых Штатов Америки на своём официальном сайте раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексы противотанкового вооружения AT-4, а также оборудование для разминирования территории.