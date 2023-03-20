Вашингтон, , 19:11 — REGNUM В новый пакет военной помощи Украине, который намерены передать Киеву США, войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS ― артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы калибра 25 мм. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 марта на сайте министерства обороны США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, США поставят киевской армии высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, 81-мм и 60-мм миномётные системы и миномётные боеприпасы, а также комплексы противотанкового вооружения АТ-4, гранатомёты, стрелковое оружие и боеприпасы к ним.

В Пентагоне также добавили, что украинские военные получат тепловизионные системы, оптику и лазерные дальномеры, оборудование для разминирования, запасные части для ремонта и обслуживания автомобилей и другое полевое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 350 млн долларов. Это уже 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине.

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