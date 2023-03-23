Baza: из-за санкций в России возник дефицит учебных трупов для отработки навыков врачами

Москва, , 01:52 — REGNUM Дефицит учебных трупов (кадаверов), которые нужны для отработки навыков врачами, сложился в России на фоне западных санкций, сообщает телеграм-канал Baza.

Врач Jonathan Borba

Тела умерших людей используются медиками для проведения различных манипуляций, включая тестирование нового оборудования. Проблема с недостатком возникла из-за того, что новые трупы больше не завозятся из-за рубежа в связи с санкционными ограничениями.

Дело в том, что российских кадаверов очень мало, поскольку в России трудно завещать тело науке после смерти, а трупы ввозились в РФ в основном из США. При этом альтернативных предложений от других стран нет.

Из-за сложившейся ситуации российским врачам приходится выезжать в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, где они получают доступ к кадаверам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на проект приказа Росздравнадзора, распространила информацию о том, что с 1 сентября 2023 года российские учреждения смогут осуществлять ремонт медоборудования с использованием неоригинальных комплектующих и запчастей. По замыслу авторов инициативы, такая мера должна уменьшить риски дальнейшего санкционного давления на РФ.