Москва, 22 марта, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская опровергла данные СМИ о том, что её деятельностью заинтересовалась полиция. Об этом заявила сама создательница «Марафона желаний» в своём Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Елена Блиновская

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк», — написала предприниматель.

Блиновская заверила, что у неё нет проблем с законом.

«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — заявила блогер в интервью «Пятому каналу».

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что полиция проверяет доходы блогера Елены Блиновской после поступления ряда заявлений от участниц её марафонов, которые считают, что их обманули.

Как пишет Telegram-канал 112, Блиновская смогла пройти проверки всех главных инстанций: ФНС, МВД, СК и ФСБ. По данным журналистов, пока у ведомств нет претензий к блогеру. Однако проверки в ФНС и СК продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей блогером Валерией Чекалиной и её супругом Артёмом Чекалиным. Позже дело завели и в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной, которая также не заплатила налоги на сумму более 120 млн рублей.