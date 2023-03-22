Участницы марафонов блогера Елены Блиновской подали на неё заявление в полицию

Москва, , 14:43 — REGNUM Полиция проверяет доходы блогера Елены Блиновской после поступления ряда заявлений от участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на собственный источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Блогер неоднократно устраивала марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Некоторые участники набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, однако результата не увидели. Сейчас Блиновская запускает очередной марафон «Новое измерение», стоимость участия в котором варьируется от 10 000 до миллиона рублей.

Ко всему прочему активисты заподозрили Блиновскую в уклонении от уплаты налогов, в этой связи было направлено заявление в Генеральную прокуратуру России.

Напомним, после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Lerchek) СК РФ инициировало проведение проверок представителей блогосферы, которые могли использовать такую же преступную схему ухода от налогов.