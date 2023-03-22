Рябков: условие России к обсуждению договора СНВ-3 — смена враждебного курса США

Москва, , 17:42 — REGNUM Россия согласится вернуться к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений только при условии, что США откажутся от своего враждебного курса, заявил 22 марта заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на дискуссионном клубе «Валдай».

Ту-160 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России», — заявил Рябков.

Напомним, действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) приостановлено 21 февраля 2023 года.

Объявляя об этом решении, президент РФ Владимир Путин уточнил, что договор не разорван, но Россия своё участие приостанавливает, и сделано это из-за политики Вашингтона.

Несмотря на это Госдеп США заявляет, что Москва всё-таки должна выполнять условия договора, поскольку якобы российская сторона «некорректно» заявила о своём решении. В Кремле со своей стороны напомнили, что решение приостановить действие СНВ-3 принял президент страны.