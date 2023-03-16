Песков переадресовал в МИД вопрос о непризнании США временного отказа России от участия в ДСНВ

Москва, , 12:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о том, что Госдеп США считает юридически недействительным приостановку Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать МИД, это их прерогатива», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в Кремле могут лишь ещё раз напомнить, что Россия приостановила участие в ДСНВ по решению президента страны Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия по-прежнему якобы обязана выполнять условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, несмотря на заявления о приостановке исполнения требований этого документа.