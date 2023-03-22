Москва, 22 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Россия согласится вернуться к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений только при условии, что США откажутся от своего враждебного курса, заявил 22 марта заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на дискуссионном клубе «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

«Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России», — заявил Рябков.

Напомним, действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) приостановлено 21 февраля 2023 года.

Объявляя об этом решении, президент РФ Владимир Путин уточнил, что договор не разорван, но Россия своё участие приостанавливает, и сделано это из-за политики Вашингтона.

Несмотря на это Госдеп США заявляет, что Москва всё-таки должна выполнять условия договора, поскольку якобы российская сторона «некорректно» заявила о своём решении. В Кремле со своей стороны напомнили, что решение приостановить действие СНВ-3 принял президент страны.