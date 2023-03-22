София, 22 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Болгарии разрешает руководству АЭС «Козлодуй» продолжать закупать требуемое для станции оборудование в России. Об этом 22 марта объявил на брифинге после заседания кабмина министр энергетики Росен Христов.

Фотохроника ТАСС Болгарская АЭС «Козлодуй»

Он отметил, что для этого будет сделано исключение для антироссийских санкций. К подобной мере решено прибегнуть, так как вопрос обеспечения атомной станции относится к сфере безопасности, а альтернативных поставщиков найти не удалось.

«Это касается приобретения необходимых материалов, резервных частей и услуг для запланированных ежегодных ремонтов АЭС «Козлодуй», — сказал Христов.

Глава минэнергитики добавил, что София будет стремиться обеспечить станцию запчастями не несколько лет.

С «Козлодуй» была введена в эксплуатацию в 1974 году. Её строили специалисты из СССР. После вхождения Болгарии в ЕС Брюссель настоял на том, чтобы на атомной станции закрыли четыре блока из шести. В декабре 2022 года один из работавших блоков пришлось остановить из-за проблем с системой охлаждения генератора.