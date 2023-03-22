Москва, , 16:10 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Андрей Талалаев покинул свой пост. Об этом в среду, 22 марта, сообщили на официальном сайте команды.

Андрей Талалаев © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сопровождающем сообщении.

Отмечается, что руководство «Торпедо» совместно с Талалаевым приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Под его руководством московский клуб, одержав лишь одну победу в 20 турах Российской Премьер-лиги, занял последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Андрей Талалаев возглавлял московскую команду с 13 октября 2022 года после ухода в сентябре из грозненского «Ахмата». Ранее специалист также работал в самарских «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове» и других российских клубах.