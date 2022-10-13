Москва, , 12:48 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо» назначил Андрея Талалаева на пост главного тренера. Об этом 13 октября сообщается на сайте команды.

Эмблема футбольного клуба «Торпедо» ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва»

Отмечается, что временно работавший с главной командой Николай Ковардаев вернётся к работе в «Торпедо-2».

Ранее Талалаев был главным тренером «Ахмата», из которого ушёл в сентябре 2022 года. Также он работал в «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и других российских клубах.

В настоящее время «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету команды шесть очков.

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