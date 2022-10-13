Москва, 13 октября 2022, 12:48 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо» назначил Андрея Талалаева на пост главного тренера. Об этом 13 октября сообщается на сайте команды.
Отмечается, что временно работавший с главной командой Николай Ковардаев вернётся к работе в «Торпедо-2».
Ранее Талалаев был главным тренером «Ахмата», из которого ушёл в сентябре 2022 года. Также он работал в «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и других российских клубах.
В настоящее время «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на счету команды шесть очков.
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